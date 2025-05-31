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Общество

За неделю псковские росгвардейцы изъяли у населения 27 единиц оружия

02.06.2025 13:52|ПсковКомментариев: 0

С 26 мая по 1 июня сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 35 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, выявили восемь административных правонарушений, изъяли 27 единиц гражданского оружия и 86 патронов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления. 

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.

Источник: Псковская Лента Новостей
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