Общество

За неделю псковские росгвардейцы изъяли у населения 27 единиц оружия

С 26 мая по 1 июня сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 35 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, выявили восемь административных правонарушений, изъяли 27 единиц гражданского оружия и 86 патронов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.