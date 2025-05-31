ИТ-холдинг Т1 совместно с «Азимутом» займется производством серверов нового поколения

ИТ-холдинг Т1 и компания «Азимут» (входит в контур Госкорпорации Ростех) создали совместное предприятие «Мультиллект», которое займется разработкой отечественных программно-аппаратных комплексов (ПАК). В частности, на его мощностях будут производиться серверы нового поколения. Опытная линейка оборудования представлена на конференции ЦИПР-2025 в Нижнем Новгороде, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании Т1.
Основной производственной площадкой станет завод «Азимут», обладающий современными линиями SMT-монтажа и автоматизированным контролем качества.
Новые отечественные серверы построены на базе универсальной платформы, позволяющей гибко конфигурировать решения под задачи центров обработки данных, высоконагруженных вычислительных кластеров и искусственного интеллекта. Среди уникальных особенностей — возможность размещения до 49 жестких дисков в одном корпусе. Оборудование существенно расширит объем хранения данных без увеличения занимаемого пространства, обеспечит поддержку технологий CXL и HBM, оптимизированное охлаждение для GPU и CPU, а также развертывание единой среды управления инфраструктурой для снижения эксплуатационных затрат.
Проект ориентирован на B2B-сегмент, в первую очередь на государственные компании и организации. Продукция также должна заинтересовать промышленные предприятия, банки, телеком и облачных провайдеров, которым предстоит переход на отечественные решения.
Пилотное тестирование оборудования пройдет в ООО «РТ-Информ», выступающей центром ИТ- и ИБ-компетенций Госкорпорации Ростех, который занимается в том числе разработкой, внедрением и развитием современных отечественных ИТ-продуктов.
«Сотрудничество с "Мультиллектом" призвано способствовать эффективному решению задачи импортозамещения и использованию в контуре Корпорации отечественного ИТ-оборудования», - отметил советник генерального директора ООО «РТ-Информ» Сергей Гудин.