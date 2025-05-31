Общество

Псковский филиал фонда «Защитники Отечества» отметил два года своей работы

1 июня исполнилось два года работы Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», созданного по поручению президента России Владимира Путина. Филиал фонда в Псковской области открылся в тройке первых по стране. За два года работы в филиал фонда обратилось порядка 10 000 граждан категории ветеранов или участников СВО, членов их семей и семей погибших участников СВО, а также принял чуть больше 26 000 обращений по вопросам различного характера, сообщили Псковской Ленте Новостей в филиале фонда.

Фото: Псковский филиал фонда «Защитники Отечества»

«Люди обращаются неоднократно и по самому широкому спектру вопросов: назначение мер социальной поддержки, денежные выплаты, связанные с участием в СВО, оказание юридической помощи, получение удостоверения ветерана боевых действий, члена семьи погибших ветеранов боевых действий, - рассказала руководитель филиала фонда Надежда Васильева. - Возможности фонда постоянно расширяются: сегодня фонд приобретает для ветеранов спортивные протезы, адаптивную одежду и автомобили с ручным управлением. С учётом индивидуальных потребностей адаптирует жилье, поддерживает наших ребят в стремлении заниматься спортом, вовлекает в работу с подрастающим поколением, помогаем реализовать себя в различных сферах».

В псковском филиале работают 60 социальных координаторов - ежедневно они делают всё, чтобы помощь возвращающимся из зоны спецоперации ребятам, их близким, родным погибших и без вести пропавших героев была максимально эффективной и своевременной. К любой ситуации – индивидуальный подход, отношение к каждому обратившемуся – с заботой и вниманием.

«Два года назад во всех регионах нашей страны начали свою работу филиалы фонда «Защитники Отечества». За это время мы создали комплексную систему поддержки ветеранов специальной военной операции и членов их семей по самым различным направлениям. В филиалах фонда за каждым героем закрепляется социальный координатор, который подходит к решению вопросов индивидуально. Персональная помощь позволяет качественно и быстро обрабатывать запросы от героев, которые встали на защиту нашей Родины. Это очень важная работа, потому что после возвращения ветеранов СВО из зоны СВО им необходимо адаптироваться к мирной жизни, найти себя. Для этого им нужно решить медицинские, юридические вопросы, пройти реабилитацию, получить все необходимые меры социальной поддержки, в том числе иметь возможность развиваться культурно, профессионально, заниматься спортом. Все эти запросы решает фонд «Защитники Отечества», мы всегда находимся рядом с ветеранами и членами их семей. Также мы активно внедряем цифровизацию всех процессов нашей работы, видим все обращения и оперативно на них реагируем. И это заслуга большой команды, которая трудится ежедневно и продолжает работать над усовершенствованием системы помощи ветеранам спецоперации», - отметила заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Участник специальной военной операции, социальный координатор филиала фонда в Пскове Никита Литвинов поделился своей историей: «Я участвовал в специальной военной операции, был ранен, контужен, но готов и дальше служить моей стране. Фонд помог мне с реабилитацией, дал мне работу, я рад, что могу помогать таким же, как я ветеранам, ведь я знаю, что они чувствуют, знаю их потребности и как я могу быть полезен».

Так как вторая годовщина работы фонда совпала с Днем защиты детей, то филиал фонда по Псковской области решил организовать большой праздник для семей участников и ветеранов специальной военной операции.

Поздравить пришли друзья и партнеры филиала фонда, ветераны СВО со своими семьями, дети погибших участников СВО. Вице-спикер Псковского областного Собрания Игорь Дитрих зачитал приветственный адрес, в котором отметил главный принцип работы филиала фонда – индивидуальный подход к каждому обратившемуся в любой ситуации: «Благодаря такому отношению к организации работы и искренней вовлеченности сотрудников в судьбы своих подопечных фонд за два года существования смог стать реальной поддержкой и опорой для самих бойцов и их семей. Здесь по настоящему помогают лечить тело и душу тех, кто прошел «огонь и воду» ради мира и независимости нашей страны».