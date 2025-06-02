Общество

В Пскове 14% работающих продлят отпусками и отгулами 4 выходных на День России – опрос

Близится День России. 14% псковичей присоединит отпуска или отгулы к выходным дням, чтобы продлить отдых. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Пскова.

В этом году работающим в режиме пятидневной рабочей недели День России подарит четыре дня отдыха подряд — с 12 по 15 июня. 14% псковичей планируют продлить эти выходные, взяв отпуск или отгулы до или после праздничной даты.

Женщины чаще мужчин заявляли о таком намерении (16% против 12% соответственно). Среди псковичей от 35 до 45 лет больше тех, кто собирается присоединить дополнительные дни к празднику (15%), среди тех, кто старше и моложе, таких 13%. Сотрудники с доходом до 100 тысяч рублей чаще используют эту возможность (15%) по сравнению с теми, кто зарабатывает больше (12%).

Большинство (62%) не собираются продлевать отдых и ограничатся официальными четырьмя выходными.