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Общество

Юных псковичей пригласили поддержать онлайн-флешмоб ко Дню России

03.06.2025 10:16|ПсковКомментариев: 0

Музей Победы пригласил жителей Псковской области принять участие в детском онлайн-флешмобе ко Дню России. Вместе с Детским клубом «Лето Побед», созданном при музее, юные россияне могут присоединиться к поздравлению страны с государственным праздником, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотографии: пресс-служба музея Победы

«В честь знаменательного дня, который уже более 20 лет отмечают россияне, предлагаем вместе продемонстрировать гордость за страну, создать патриотическое настроение и подготовить яркое видеопоздравление, которое смогут увидеть тысячи жителей России», — рассказали в Музее Победы.

Для участия ребятам необходимо записать видео с исполнением припева гимна Российской Федерации и отправить его на сайт Музея Победы. Работы принимаются до 8 июня.

12 июня, в День России, на сайте Музея Победы появится видеоролик, в который войдут видеозаписи клуба «Лето Побед» и самые яркие работы ребят со всех регионов, исполняющих гимн страны. На память все участники получат именные сертификаты по электронной почте.

Кроме того, в этот день на странице проекта появится онлайн-игра, где каждый сможет проверить свои знания о самых интересных фактах этого праздника.

Источник: Псковская Лента Новостей
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