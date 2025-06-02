Общество

Единый день приемов участников СВО и членов их семей пройдет в Пскове 6 июня

Единый день приемов участников специальной военной операции и членов их семей по вопросам социальной поддержки пройдет 6 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении партии «Единая Россия».

Записаться на прием в Пскове можно по телефону: 8 (8112) 66-25-12.

Поддержка участников СВО – важнейшее направление народной программы «Единой России», отметили в отделении партии.

В Пскове с 10.00 до 12.00 прием проведут специалисты социального фонда и специалисты комитета социальной защиты населения по Псковской области.

С 14.00 до 16.00 прием проведет председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.