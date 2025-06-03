Общество

Елена Даньшова: «Песня» об уменьшении нагрузки на учителя у нас зовется «стоном»

Несмотря на введение электронного документооборота нагрузка учителей остается высокой. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) рассказала депутат Псковского областного Собрания по одномандатному округу №6, заместитель председателя комитета по труду и социальной политике, директор Великолукской средней общеобразовательной школы №12 имени Маршала К. К. Рокоссовского Елена Даньшова.

«Перед каждым новым учебным годом у нас поют старую песню об уменьшении нагрузки на учителя. И каждый год одно и то же. Старая песня о главном. Почему она старая? Да потому что эта песня у нас стоном зовется», — отметила Елена Даньшова, подчеркивая, что реальная ситуация не изменилась.

Она указала на несколько факторов, влияющих на перегрузку учителей: «Первое — это возраст. У нас много учителей возрастных. Второе — это перегруженность уроками. На одну ставку сейчас практически никто не работает. Учитель, отведя шесть уроков, должен заниматься воспитательной работой, проводить мероприятия с классом, работать с родителями и вести электронные базы».

Елена Даньшова также подчеркнула, что необходимо привлекать молодых специалистов в школы: «Нужны молодые кадры, чтобы они пришли и задержались в школе. К сожалению, наблюдается естественный отток в Санкт-Петербург, Москву и другие регионы».

«Если учитель будет работать в комфортных условиях и получать удовольствие от своей работы, это снизит его эмоциональное выгорание. Когда мы начинали работать, у нас был энтузиазм, и мы летели на уроки с радостью. Хочется вернуть это чувство», — добавила она.

Депутат отметила, что успех образовательного процесса зависит от взаимодействия всех участников.

«У нас три равноправных участника: учитель, ученик и законный представитель - родитель. Когда мы все втроем будем работать в одной связке, тогда и будет "полёт"», - заключила Елена Даньшова.