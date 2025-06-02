Общество

Комитет старается улучшить взаимодействие с ПсковГУ в вопросе подготовки кадров — Андрей Ермаков

Комитет по образованию Псковской области старается улучшить взаимодействие с Псковским государственным университетом в вопросе подготовки кадров. Как передает корреспондент корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом заявил председатель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков, выступая на «парламентском часе» на 45-й сессии Псковского областного Собрания 3 июня.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

«Недавно мы тут слушали бывшего ректора Псковского госуниверситета. И мы задавали вопрос о подготовке кадров. И она закинула камень в огород комитета по образованию, что вы не дорабатываете с университетом. Я хотел бы понять, в чем причина и где все-таки и кто недорабатывает», - задал вопрос лидер фракции «Единая Россия» в областном Собрании Армен Мнацаканян.

В ответ Андрей Ермаков заметил, что «если проблемы есть, то не доработали все, как всегда, и это нормально». «Вуз, безусловно, даже опорный, не может работать без четкого взаимодействия с образовательными организациями, с их учредителями и с тем, кто регулирует производство образования. Мы в этом отношении стараемся становиться лучше. К сожалению, не всегда абсолютно эффективны эти отношения», - уточнил глава профильного комитета.

Второй вопрос единоросса Армена Мнацаканяна касался нагрузки учителей: «Времена такие настали, что они просто завалены своей работой. Электронный дневник, общение с родителями. Это просто адский труд. А вы не думаете, что пора бы уже завести такую форму, как тьюторское сопровождение наших педагогов? Они же практически выгорают на работе. Это одна из причин, по которой молодые педагоги не идут в школу».

«Тьюторов мы не сможем себе позволить пока. Для этого есть инструменты наставничества. В этом году мы внедрили в систему ученых, - ответил Андрей Ермаков. - Кадровое пополнение школы, конечно, в определённой степени трудно дается. Мы знаем, что это проблема».