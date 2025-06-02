Общество

Министерства появятся в Псковской области

Переименование комитетов правительства Псковской области в министерства в соответствии с указом губернатора согласовали на 45-й сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва 3 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание

Переименование исполнительных органов Псковской области привело к необходимости внесения изменений в следующие законы Псковской области:

«О реестре должностей государственной гражданской службы Псковской области»; «О присвоении и сохранении классных чинов государственной гражданской службы государственным гражданским служащим Псковской области»; «Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Псковской области, должности государственной гражданской службы Псковской области».

В новой редакции, в связи с изменением названий исполнительных органов Псковской области, «комитет» изменяется на наименование «министерство Псковской области», «председатель комитета» станет называться «министр Псковской области», соответствующие изменения ждут также должности заместителей.

Изменения могут затронуть корректировку структуры Избирательной комиссии Псковской области в соответствии с рекомендациями Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Также законопроектом предусмотрена корректировка должностного оклада по отдельным должностям государственной гражданской службы Псковской области в Псковском областном Собрании депутатов, Избирательной комиссии Псковской области и исполнительных органах Псковской области в целях совершенствования системы оплаты труда.