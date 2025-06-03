Общество

Молодежь Псковской области готовится к празднованию Дня России

Молодежь Псковской области готовится к празднованию Дня России. Как сообщили Псковской Ленте новостей в Центре молодежи и общественных инициатив, в преддверии государственного праздника в регионе запланирована серия мероприятий, объединяющих образовательные, патриотические и экологические инициативы. Основные события пройдут 11 и 12 июня в Пскове и других муниципальных образованиях области.

11 июня в 15:00 Дом молодежи (Штаб 80-летия Победы) примет участников всероссийской интеллектуальной игры «Путешествуем по России». Мероприятие позволит молодым людям продемонстрировать знания о культурно-историческом наследии и географических особенностях страны в интерактивном формате. Участие бесплатно, за подробностями можно обращаться в группу ВКонтакте.

12 июня праздничная программа откроется в 13:00 автопробегом с государственной символикой. Колонна автомобилей стартует от горы Соколиха и проследует по улицам города. Любой делающий может присоединиться к колонне и стать частью большого шествия. В 14:30 в актовом зале Дома молодежи состоится встреча «Диалог с героем», где участники смогут пообщаться с военнослужащими.

В 16:00 на прилегающей к Дому молодежи территории пройдет высадка деревьев в рамках международной акции «Сад памяти» и регионального проекта «Зеленая область». Деревья высадят молодежные объединения региона. Мероприятие символизирует связь поколений и заботу о природном наследии.

В течение дня волонтеры вместе с ростовой куклой будут раздавать ленты-триколор на площади Ленина и в Летнем саду.

Также любой желающий может присоединиться к акции «Движения Первых» «Флаги России». Для этого нужно будет делиться своими оформленными окнами, фасадами домов в социальных сетях с хештегом #ФлагиРоссии.

В муниципальных образованиях области состоится традиционное вручение паспортов юным гражданам в рамках акции «Мы – граждане России».