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Общество

Скончался известный советский балетмейстер Валерий Панов

04.06.2025 15:37|Псков

Советский артист балета и балетмейстер Валерий Панов умер в возрасте 86 лет в Израиле, сообщил портал ashdodnet.com.

Фото: РИА Новости 

«Большая утрата для города Ашдод. В возрасте 87 лет ушел из жизни танцовщик и основатель Театра балета Панова Валерий Панов. Его похороны состоятся 4 июля на Ашдодском кладбище. Панов, один из величайших артистов балета в мире, внес Ашдод на карту мирового балета», — говорится в материале.

Валерий Панов родился в Витебске в 1938 году. Учился балету в Москве и Ленинграде, после выступал в Вильнюсском театре оперы и балета, а затем окончил Ленинградское хореографическое училище. С 1957 по 1964 годы был солистом Михайловского театра, затем с 1964 по 1972-й — солистом Мариинского. В 1970 году получил звание Заслуженного артиста РСФСР, в том же году удостоен Государственной премии РСФСР имени Глинки, пишет РИА Новости.

В 1974 году Панов эмигрировал в Израиль. В дальнейшем танцевал и ставил спектакли в европейских и американских театрах. В 1998 году основал в Израиле театр балета в Ашдоде.

Источник: Псковская Лента Новостей
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