Общество

Факты незаконной торговли выявили на Октябрьском проспекте и улице Коммунальной в Пскове

Контрольное управление администрации города Пскова 4 июня провело мероприятия по выявлению и пресечению фактов торговли в местах, не отведенных для этого в законном порядке, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото здесь и далее: контрольное управление администрации Пскова

В результате контрольных мероприятий выявлены три факта незаконной торговли по следующим адресам: Октябрьский проспект, дом 37/2, улица Коммунальная, дом 48.

Был составлен один протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 2.11 Закона Псковской области от 04.05.2003 № 268-оз «Об административных правонарушениях на территории Псковской области». Двое граждан, осуществлявших незаконную торговлю впервые, предупреждены о недопустимости торговли в местах, не отведенных для этого в законном порядке.