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Общество

Народный фронт запустил опрос о поддержке многодетных семей государством

04.06.2025 17:25|ПсковКомментариев: 0

Народный фронт запустил опрос среди россиян, чтобы выяснить, чувствуют ли они поддержку многодетных семей со стороны государства и общества, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном исполкоме Народного фронта.

Народный фронт контролирует исполнение поручений президента России, касающихся вопросов социальной поддержки многодетных семей и повышения рождаемости. Доклады готовятся каждый квартал. Для того, чтобы максимально учесть мнение жителей России, подготовлен опрос, который можно пройти на сайте Народного фронта.

Президентским движением уже выявлены серьёзные сложности в обеспечении доступности и качества групп продлённого дня в школах, сохраняется дискриминация в отношении семей с детьми при поездках в такси, требуется наладить взаимодействие между субъектами федерации в предоставлении льгот многодетным семьям. Подробная информация об этом направлена президенту.

«К международному Дню защиты детей Народный фронт подготовил онлайн опрос-анкету, которую мы приглашаем пройти россиян. В ней мы спрашиваем об отношении к многодетным семьям и о доступности записи ребёнка в лагерь или на продленку. На наш взгляд, материальные меры поддержки остаются ключевыми в вопросах демографии, однако не единственными. Чтобы повысить рождаемость, важно не только принимать меры материальной поддержки семей с детьми на всех этапах, но и уделять внимание формированию в обществе позитивного представления о семье, жизни в семье и рождению детей», - отметила член регионального штаба исполкома Народного фронта в Псковской области, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школьного отделения для детей с ТМНР ГБОУ Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» Анна Васильева.

Она добавила, что есть большое количество людей, которые хотят создавать семьи, рожать детей, но совершенно справедливо опасаются, что у них просто не хватит ресурсов: зарплаты небольшие, купить собственное жилье могут далеко не все, актуальны некоторые трудности с получением качественного образования и медицинской помощи детям.

«Их надо лечить, учить, а для этого необходимо восполнить дефицит квалифицированных кадров. Достаточно остро стоит вопрос об организации отдыха семей: необходимы очень большие средства, чтобы семья, имеющая двух и более детей, смогла выехать, например, за пределы своего региона на отдых. Вместе с тем нельзя сказать, что государство не видит проблем и не решает их. В части поддержки семей делается много: единовременные пособия, бесплатная медицинская помощь, основное и дополнительное образование и многое другое. Необходимо продолжать работу, поддерживая и материально, и нематериально, а также на всех уровнях уделять внимание формированию у подрастающего поколения ценностных ориентиров на формирование крепкой семьи», – рассказала Анна Васильева.

Какие меры необходимы для роста рождаемости и улучшения жизни семей с детьми, покажут результаты опроса Народного фронта, полученные данные войдут в следующий доклад главе государства. Пройти опрос и рассказать своё видение демографических проблем можно по ссылке.

Источник: Псковская Лента Новостей
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В опросе приняло участие 80 человек
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