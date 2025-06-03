Общество

В России хотят полностью запретить продажу вейпов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова о полном запрете продажи электронных устройств для потребления никотинсодержащей продукции.

Фото: prostooleh / freepik.com

Теперь ожидают от правительства РФ соответствующий законодательный проект. Депутаты рассмотрят его в приоритетном порядке.

Как ранее отметил Антон Алиханов, возрастной ценз при продаже вейпов не всегда эффективно работает. А жидкости для устройств содержат тяжелые металлы, при парении образуются токсичные соединения, что вызывает тяжелые болезни, пишет Kaluga-poisk.ru