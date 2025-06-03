Общество

Самым популярным летним блюдом у псковичей оказалась окрошка – опрос

Мужчины чаще женщин предпочитают окрошку, свекольник популярнее у женщин, а вот шашлыки любят все одинаково. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob и сети «Перекресток» по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Самым популярным летним блюдом у псковичей оказалась окрошка. Об этом рассказали 42% опрошенных. На втором месте — шашлык (38%). Свекольник выбрали только 5%. Еще 15% назвали другие летние хиты: вареную кукурузу, кабачковые оладьи, овощной салат, зеленые щи со щавелем, фруктовое желе и мороженое.

Шашлыки любят одинаково сильно и мужчины, и женщины — 39 и 38% голосов соответственно. Окрошку же в качестве любимого блюда чаще называли представители сильного пола (43% против 41% среди женщин). А вот свекольник жительницы Пскова выбирали чаще мужчин (9% против 1%).

Респонденты в возрасте 35—45 лет чаще выбирают окрошку (45%), тогда как любители шашлыков — это в основном молодежь до 35 лет (54%).

С ростом уровня доходов растет любовь к традиционному холодному супу на квасе или на кефире, тогда как популярность шашлыков снижается.