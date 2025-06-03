Общество

МТС Web Services запустила публичную облачную платформу для псковского бизнеса

МТС Web Services (входит в группу МТС) запустила в режиме превью публичную облачную платформу собственной разработки — MWS Cloud Platform. Она представляет собой экосистему облачных сервисов для компаний различных масштабов или отдельных разработчиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Сервисы платформы позволят псковским компаниям размещать и обрабатывать в облаке данные любого объёма и формата с неограниченным масштабированием, а также решать задачи по размещению сайтов и приложений, интернет-магазинов, внутренних ИТ-систем, созданию катастрофоустойчивых решений, а также ряда других сценариев. В основе платформы — собственные технологии виртуализации вычислительных мощностей и сетевой инфраструктуры, что означает независимость от вендоров и сторонних технологий.

MWS Cloud Platform — экосистема инфраструктурных и сетевых сервисов, инструментов для хранения и обработки данных, PaaS-сервисов и решений. В рамках платформы при запуске будет доступно 6 сервисов. До конца года их число увеличится до 15: в MWS Cloud Platform также появятся платформенные решения для разработчиков и ИТ-подразделений компаний — сервисы для управления Docker-образами и кластерами Kubernetes, а также базами данных ClickHouse, Kafka, PostgreSQL. Кроме того, в облаке станут доступны балансировщик нагрузки и решение для управления ключами шифрования. В рамках платформы уже доступно объектное хранилище (Object Storage) для размещения в облаке данных различных объёмов и форматов, виртуальные машины и диски (Compute) для развёртывания вычислительных процессов, сервис быстрой доставки контента (CDN), виртуальные облачные сети (VPC) и ряд дополнительных сервисов.

MWS управляет всем циклом разработки: от оборудования, каналов связи и дата-центров до кода. Платформа включает в себя единую систему безопасного управления доступом и биллинг, а также предоставляет удобные интерфейсы управления и автоматизации: веб-консоль, API, CLI и Terraform. MWS Cloud Platform была разработана с учётом базового принципа Security-by-design, что обеспечивает наивысший уровень кибербезопасности. Она будет развёрнута в двух геораспределённых ЦОД уровня отказоустойчивости Tier III, что повышает её доступность для заказчиков.