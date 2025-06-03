Общество

«Зверьё моё»: Немецкие овчарки — особенности содержания, дрессировка и хендлинг. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 5 июня.

На этот раз к ведущей Ульяне Лаблюк пришла хендлер, дрессировщик и владелица псковского питомника немецких овчарок Согдиана Семенова. В студии поприсутствовала её подопечная Баффи.

Гостья рассказала об особенностях немецких овчарок. Какими должны быть условия содержания, и в каком уходе нуждаются представители данной породы? Кто чаще всего берёт таких собак и в каких целях? Для чего нужна дрессировка, можно ли обучить питомца своими силами, и от чего зависит конечный результат? Чем занимается хендлер и с какими трудностями сталкивается? Каких животных сложнее готовить к выставкам?

Об этом и многом другом — в эфире. Повтор выпуска в 18.27.