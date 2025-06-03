Общество

Путин подписал закон о переводе дел о клевете в категорию частно-публичных

Президент России Владимир Путин подписал закон о переводе уголовных дел о клевете без отягчающих обстоятельств в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Законом предусматривается перевод уголовных дел о клевете без отягчающих обстоятельств в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения, которые возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат.

Частный порядок уголовного преследования предполагает возложение на лицо, пострадавшее от клеветы, бремени доказывания события и других обстоятельств преступления, а также наделение его правом и обязанностью самостоятельно поддерживать обвинение в суде (статья 43 УПК РФ), при этом неявка данного лица без уважительной причины в суд влечет прекращение уголовного дела по реабилитирующему основанию (часть 3 статьи 249 УПК РФ). В случае оправдания подсудимого по уголовному делу суд может взыскать процессуальные издержки полностью с лица, по жалобе которого было начато судебное производство, а при прекращении дела из-за примирения сторон издержки взыскиваются с одной или обеих сторон, пишет РИА Новости.

По делам публичного и частно-публичного обвинения в таких случаях процессуальные издержки взыскиваются с гражданина, в отношении которого прекращается уголовное дело или уголовное преследование, или они возмещаются за счет средств федерального бюджета.