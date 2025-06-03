Общество

Эксперт обозначил, на сколько может вырасти средняя зарплата в России

Средняя заработная плата в России может увеличиться на 12-14% в следующем году и составить примерно 118-120 тысяч рублей, сообщил доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«На следующий год в абсолютном исчислении мы вполне можем увидеть немного ниже прирост (чем в этом - ред.), и средняя заработная плата увеличится до 118-120 тысяч рублей. В свою очередь, в процентах, в силу увеличившейся базы отсчёта, снижение темпов прироста будет более заметно: он составит 12-14% к результатам 2025 года», - сказал Балынин.

Он отметил, что средняя зарплата в России в этом году, в следующем и в последующие годы будет расти, но темпы постепенно замедлятся. При этом увеличение будет идти выше инфляции, пишет РИА Новости.

«Мы будем видеть рост зарплат не только в номинальном выражении, но и реальном. Ключевыми факторами, оказывающими влияние на рост заработных плат не только в номинальном, но и в реальном выражении, будут выступать рост минимального размера заработной платы и существующий дефицит высококвалифицированных кадров», - объяснил эксперт.