Общество

Продающие БАД без маркировки сайты будут блокировать

Сайты, продающие биологически активные добавки (БАД), которые не имеют маркировки или в отношении которых нельзя проследить путь попадания на рынок, будут попадать в реестр запрещенных. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Выявлять информацию о розничной торговле БАД, которые не соответствуют требованиям безопасности, будет Роспотребнадзор.

При этом закон разрешает врачам назначать пациентам зарегистрированные и отвечающие требованиям качества и безопасности в соответствии с российским законодательством БАД. Уточняется, что медицинские работники не могут заключать с производителями БАД соглашение о рекомендации данной продукции пациентам и получать от представителя компании их образцы.

Устанавливается, что в перечень БАД включаются те добавки, которые в том числе произведены в России, отвечают установленным правительством критериям качества и эффективности в зависимости от степени их влияния на здоровье человека, а также требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза. Перечень БАД и перечень показаний к их применению утверждаются Минздравом по согласованию с Роспотребнадзором, пишет ТАСС.

При изготовлении БАД, согласно закону, не допускается использование продовольственного сырья, изготовленного с использованием кормовых добавок, стимуляторов роста животных, в том числе гормональных препаратов, отдельных видов лекарственных средств, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений.