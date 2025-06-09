Общество

Почти 20 единиц гражданского оружия изъяли росгвардейцы в Псковской области

45 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан провели сотрудник подразделения лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области с 2 по 8 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Росгвардейцы выявили 9 административных правонарушений, изъяли 19 единиц гражданского оружия и 22 патрона.

В Центре лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напомнили владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.