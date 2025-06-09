Общество

В МВД предупредили о фишинговых рассылках о выплатах в честь Дня России

Мошенники в преддверии Дня России стали рассылать фишинговые ссылки в мессенджерах якобы о государственных выплатах. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Мы сообщали о росте рисков мошенничества в преддверии праздничных дней. День России не станет исключением», - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В МВД добавили, что фишинговые рассылки о липовых государственных выплатах в мессенджерах уже фиксируются. Кроме того, эксперты прогнозируют использование дипфэйков, а также мошенничество в сфере отдыха и туризма. «Чтобы не испортить праздник - будьте бдительны!» - призвали в управлении.

Чтобы не стать жертвой мошенников, в МВД советуют не доверять сообщениям в мессенджерах от незнакомцев, а также перепроверять информацию, не переходить по подозрительным ссылкам и не скачивать вложения из неожиданных сообщений, никому не сообщать коды авторизации, данные банковских карт, паспорта, логины и пароли.

«Избегайте приобретения авиабилетов или туров у неизвестных туристических компаний, тем более физических лиц», - подытожили в МВД.