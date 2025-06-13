Общество

Мода на натуральность и традиции: псковичам назвали современные свадебные тренды

Мода на натуральность, душевность и традиции прослеживается на свадьбах в России. О современных свадебных трендах рассказала в эфире радио ПЛН FM (102,6) в новом выпуске программы «Беседка» руководитель свадебного агентства Kolibri Wedding Ольга Перог.

«Сейчас в тренде душевность и традиции, они снова приходят к нам. Очень важен русский стиль, традиции, возвращаются караваи. Ребята могут сейчас сами выбирать традиции: какие-то оставляют, какие-то убирают. Всё, что по душе, чтобы это было про них, про пару. Допускается смешивание и комбинирование стилей. В тренде атмосфера, главное - создать ее на мероприятии. Уклон делается на натуральность, на натуральные оттенки, текстиль и, конечно, на живую флористику», - отметила Ольга Перог.

Гостья студии считает, что для успешной свадьбы необходим грамотный организатор, который поможет устроить праздник, учитывая пожелания молодоженов.

«Залогом успешного мероприятия является организатор, к нему нужно обратиться, он в совокупности сделает хорошую свадьбу. Нужно общаться с молодоженами, чего они хотят. Это свадьба определенных людей, нужно делать все под них, - подчеркнула Ольга Перог. - Тамада — это старые традиции. Бывает, это кому-то нужно. Делают свадьбы в стиле 90-х. Я, конечно, за классику, чтобы посмотрели через 20 лет и не ужаснулись. Классика вечна и бесконечна».