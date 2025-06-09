Кратковременные дожди и грозы ожидаются 11 июня в Псковской области

11 июня на территории Псковской области ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, сообщили в Псковском гидрометцентре.
Прогнозируется облачная, ночью с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков. Утром местами пройдет небольшой дождь. Прогнозируется ветер южных направлений, с переходом к западным направлениям, со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +5 до +10 градусов, днем воздух прогреется от +16 до +21 градусов.
Атмосферное давление низкое.