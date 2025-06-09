Общество

Дмитрий Мельников: Важным фактором при планировании детей является рост доходов

Для россиян, которые нацелены обзавестись большой семьей, дополнительные дни к отпуску не сыграют решающей роли. Такое мнение озвучил председатель совета директоров ПАО «Авар», руководитель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников, комментируя в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6 FM) предложение ввести дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск - «демографическую неделю» - для повышения рождаемости.

«Что касается "демографической недели", то я думаю, что стресс у некоторых россиян может быть связан не только с работой и высокой загрузкой, а может происходить совершенно по разным причинам, соответственно, это перманентное состояние, и отпуск на него не повлияет. Думаю, что важным фактором для семей, которые сомневаются, пойти ли им на рождение еще одного ребенка, является рост доходов. А для тех, кто уже готов, хочет большую семью, дополнительные дни отпуска, я думаю, не сыграют большой роли. В целом я отношусь к этой инициативе нейтрально. Есть свои плюсы и минусы. Важно, как она будет реализовываться в деталях», - отметил Дмитрий Мельников.

Он также считает, что в случае с дополнительным отпуском для многодетных россиян нужно будет учитывать ряд факторов, в том числе занятость, сезонность и дополнительные выплаты для замещающих сотрудников.

«По инициативе дополнительного отпуска для многодетных необходимо учитывать структуру занятости россиян. Часто независимой частью являются только оклады, а премии зависят от плана или иных факторов, например, процента продаж. В таких случаях россияне сами могут отказываться от дополнительного отпуска, чтобы сохранить уровень доходов. Также у нас большое количество бюджетников. Этот закон нужно будет обсуждать с профильными министерствам, составлять график отпусков, учитывая сезонность по некоторым профессиям. В каких-то случаях такой отпуск вообще не будет возможен из-за дефицита специалистов. Мы вынуждены будем вернуться к дополнительным выплатам вместо отпуска для этих специалистов. Соответственно, будут желающие из других отраслей получать дополнительные выплаты вместо отпуска», - считает Дмитрий Мельников.

Напомним, депутат Госдумы Георгий Арапов (партия «Новые люди») направил обращение министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с предложением ввести «демографическую неделю» для повышения рождаемости. В письме депутат просит министра рассмотреть целесообразность внедрения такого ежегодного оплачиваемого отпуска и, в случае поддержки инициативы, совместно с профильными органами исполнительной власти подготовить соответствующие изменения в законодательство РФ.