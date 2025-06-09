Общество

Ольгу Евсееву назначат директором Расчетного центра города Пскова

Внеочередная сессия Псковской городской Думы прошла в среду, 11 июня. Депутаты рассмотрели вопрос о даче согласия на принятие комитетом по управлению муниципальным имуществом города Пскова решения по вопросу, относящемуся к компетенции общего собрания участников ООО «Расчетный центр города Пскова», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской городской Думе.

Фотографии: Псковская городская Дума

Как пояснили представители администрации Пскова, ранее директором этой организации была назначена Ольга Зарипова, но 29 мая она скончалась, в связи с чем центр был вынужден фактически приостановить свою деятельность. Возникла необходимость срочно решить вопрос о назначении нового директора.

При этом представители администрации предложили кандидатуру Ольги Евсеевой, в настоящее время работающей исполнительным директором Расчетного центра города Пскова. Большинством голосов депутаты поддержали это предложение.

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Ольга Евсеева имеет высшее образование по специальности «Экономика и управление предприятии», закончила Санкт-Петербургский Государственный технический на университет (1994-1999), факультет экономики и менеджмента. Осуществляет свою трудовую деятельность с 1999 года, в Расчетном центре города Пскова работает с 2011 года, в настоящее время на должности исполнительного директора. Замужем, имеет сына и дочь.