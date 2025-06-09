Общество

График работы почтовых отделений в Псковской области изменится на длинных выходных

График работы почтовых отделений в Псковской области изменится в связи с празднованием Дня России, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

12 июня будет выходным днём для отделений Почты России, за исключением офисов, выдающих заказы с маркетплейсов.

11 июня рабочий день в отделениях Почты России, за исключением почтовых офисов с пунктами выдачи заказов с маркетплейсов, сократится на один час.

В выходной день почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Чтобы клиенты бесперебойно и своевременно получали пенсии и пособия, почтовые отправления, газеты и журналы, некоторые сельские отделения могут работать по другому графику.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.