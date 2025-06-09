Сбер запустил молодёжные карты в новом дизайне с артом

Согласно исследованиям Сбера, каждому третьему из молодых клиентов банка важно, как выглядит его банковская карта. Она становится не только финансовым инструментом, но и элементом стиля, который помогает выделяться и проявлять свою индивидуальность. И молодёжная СберКарта в новом дизайне как раз такая.
Изображения: Сбер
Линейка молодёжных дизайнов карт теперь пополнилась яркими и оригинальными работами пяти известных современных художников, где каждый дизайн — это история, которую можно рассказать миру:
Новая коллекция — результат коллаборации Сбера и креативной экосистемы САБСТАНЦИЯ, которая организовала конкурс среди 11 талантливых уличных художников и иллюстраторов. Из 40 эскизов экспертное жюри выбрало 5 самых ярких работ, которые уже доступны для заказа клиентам от 14 лет до 21 года. Выбрать понравившийся стиль и бесплатно заказать карту можно на сайте Сбера.
А ещё с молодёжной СберКартой выгодно оплачивать покупки и получать всё лето повышенный кешбэк бонусами Спасибо до 50% на концерты и фестивали, развлечения, путешествия и покупки.
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