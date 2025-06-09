Общество

Глава АХО филиала центра «Воин: Мы воспитываем не солдат, а патриотов своей Родины

Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» направляет молодежь в нужное русло, чтобы они впитывались в традиционных ценностях. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) в новом выпуске программы «Гайд-парк» рассказал член Общественной палаты Псковской области, руководитель АХО филиала центра «Воин», участник программы «Герои земли Псковской» Андрей Ключко.

Несколько лет назад Андрей Ключко окончил службу в Вооруженных силах Российской Федерации. Позднее он стал сотрудником филиала центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» в Псковской области.

«Мы работаем с молодыми людьми от 14 до 35 лет. Наша деятельность включает патриотическое воспитание и несколько образовательных программ. В них входят огневая и тактическая подготовка, изучение тактической медицины и пилотирование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», - рассказал Андрей Ключко.

В центре проходят обучение, направленное на освоение навыков безопасного обращения с оружием и тактической подготовки. В ходе занятий участники учатся работать в команде, ориентироваться в сложных жизненных ситуациях, а также осваивают основы тактической медицины и оказания первой помощи.

«В общественной деятельности мы активно участвуем. Времени хватает, и мы хотим помогать людям. Наша цель — улучшить благосостояние региона и способствовать его развитию», - заявил гость студии.

Андрей Ключко входит в состав двух комиссий в Общественной палате Псковской области: комиссия по вопросам социальной защиты, поддержке ветеранов и военнослужащих и комиссия по реализации Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей и образования. Руководитель АХО филиала центра «Воин» отметил, что работа в центре перекликается с деятельностью в общественной палате. Изначально к деятельности центра от родителей поступали неоднозначные заявления и сомнения по поводу деятельности.

«И в центре, и вне центра я занимаюсь тем же самым. Это и поддержка ветеранов наших боевых действий, и традиционные ценности. Мы воспитываем молодежь. У нас было много вопросов от жителей: вы воспитываете солдат? Нет, мы не воспитываем солдат, мы воспитываем настоящих патриотов нашей Родины, будущих защитников Отечества», - подчеркнул руководитель АХО филиала центра «Воин».

Он добавил, что «все мы являемся солдатами нашей большой и великой страны».

«Мы воспитываем патриотов, прививая им с детства любовь к Родине и уважение к ней. Наши традиционные семейные ценности — это семья и любовь к Родине. Уважение — самое важное из них. Эти традиции, по-моему, мы впитываем с молоком матери. Наша задача — направить молодежь в нужное русло. Этим и занимается наш центр», - резюмировал Андрей Ключко.

Он отмечает, что молодежь, несмотря на увлечение технологиями, может быть заинтересована в патриотическом воспитании через активные и увлекательные занятия. За два года работы центра более двух тысяч детей прошли обучение, многие продолжают участвовать в волонтерских мероприятиях.

«Дети первых выпусков до сих пор активно участвуют в нашей жизни. Они делятся своими успехами и иногда продолжают обучение на следующих этапах. Мы проводим мастер-классы и участвуем в различных мероприятиях и соревнованиях. Ребята приходят к нам в качестве волонтёров, помогают в школах и показывают свои навыки тем, кто ещё учится. Им это интересно, особенно девочкам. У них горят глаза, когда они рассказывают о своих достижениях», - заключил руководитель АХО филиала центра «Воин».