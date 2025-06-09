Общество

Путин присвоил звание Героя Труда главе «Изборского клуба» Александру Проханову

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя Труда писателю, публицисту, общественному деятелю, председателю «Изборского клуба» Александру Проханову. Сегодня, 12 июня, в День России, церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий РФ состоялась в Кремле.

«Я получил от моего государства высшую награду — Героя. Я принимаю эту награду благоговейно, с глубоким чувством и утолением. Я — государственник. И моё государство увидело во мне государственника, - прокомментировал присвоение звания Александр Проханов. - Я принимаю мою награду из рук президента, с которым Государство Российское обретает сегодня своё величие, сквозь слёзы и кровь, в великих трудах и чудесных озарениях восходит к бессмертию».

Экспертный «Изборский клуб» - сообщество известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб был создан в сентябре 2012 во время празднования 1150-летия города Изборск. Председатель клуба - писатель Александр Проханов.