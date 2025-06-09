Общество

Юрист рассказал, как избавиться от назойливых звонков по телефону

Многолетняя борьба со спам-звонками принесла плоды: в сентябре вступают в силу законы, которые упрощают отказ от такого обзвона. Что делать до этого момента, рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев.

Он напомнил, что сейчас тоже можно отказаться от разрешений на уведомление, которые вы когда-то раздали банкам, магазинам и их партнерам при получении очередной карты. Но для этого нужно самому выходить на звонящую организацию и отзывать согласие, либо доказывать, что никакого согласия не было.

«Теперь абонент вправе уведомить оператора сотовой связи об отказе от получения рассылок, и тот обязан будет прекратить звонки и смс», — пояснил юрист.

До вступления законов в силу следует подать жалобу на рекламные звонки и СМС оператору связи или в ФАС. Там обязаны отреагировать должным образом - компанию оштрафуют и спам прекратится. Если речь идет о мошенничестве, заявление перенаправят в МВД, заключил Моисеев, пишет агентство «Прайм».