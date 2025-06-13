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Общество

Российские банки начали снижать ставки по кредитам

14.06.2025 10:20|ПсковКомментариев: 0

Большинство банков в России планируют уменьшить ставки по потребкредитам и рыночной ипотеке вслед за снижением ключевой ставки ЦБ, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации.

Банк России по итогам заседания совета директоров 6 июня впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, сохранив нейтральный сигнал и вновь не указав ожидаемую направленность своих дальнейших шагов.

Сбербанк после решения ЦБ по ключевой ставке объявил, что с 10 июня снижает ставки по рыночной ипотеке на 2-3,5 процентных пункта и по потребкредитам - на 2 процентных пункта.

«ВТБ снизит ставки по рыночной ипотеке минимум на 1,5-2 процентных пункта. Новые условия вступят в силу во второй половине июня», - сообщили в банке. Отметив, что решение Банка России снизить ключевую ставку стало позитивным сигналом для рынка кредитования физлиц – он начинает постепенное восстановление.

В пресс-службе банка «Дом.РФ» отметили, что планируется улучшение условий по потребительскому кредитованию в течение ближайших недель. «Снижение составит примерно 2 процентных пункта», - говорится в сообщении. Более того, по рыночной ипотеке на новостройки ставка банка уже учитывает снижение ключевой ставки и составляет от 21,8%, уточнили в пресс-службе.

Директор департамента розничных продуктов «Абсолют банка» Виталий Костюкевич подчеркнул, что уменьшение ставки по кредитным продуктам банка может быть сопоставимым со снижением ключевой ставки. «Абсолют банк будет пересматривать условия по кредитным продуктам в текущем месяце. При снижении стоимости фондирования у банка появится возможность для изменения условий по кредитным продуктам», - сказал он, добавив, что кредитная организация ожидает роста спроса на рыночную ипотеку при снижении ставки до 12-14%.

Директор департамента розничных продаж «Новиком банка» Иван Беляев сообщил, что банк внимательно следит за действующей конъюнктурой рынка и рассматривает различные варианты коррекции в случае, если произойдут изменения. Также он отметил, что спрос клиентов на потребкредиты и рыночную ипотеку остается стабильным.

В пресс-службе «МТС банка» сообщили, что решение об изменении ставок по розничным кредитным продуктам будет приниматься исходя из движения рыночного тренда. В «Ренессанс банке» отметили, что на текущий момент не планируют снижение процентных ставок по потребительским кредитам.

Источник: Псковская Лента Новостей
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