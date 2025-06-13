Общество

Юрист назвала причины для отказа в выезде за границу

Запрет на выезд за границу можно получить за долги по ЖКХ или отказ снести самовольную постройку. Об этом 11 июня рассказала юрист Диана Срок.

По ее словам, чтобы получить отказ в выезде за границу, достаточно иметь задолженность по алиментам в размере 10 тыс. рублей. В случае с задолженностями по кредитам, неоплаченным счетам за ЖКХ или долгами перед налоговой эта сумма начинается от 30 тыс. рублей.

Юрист объяснила, что запрет на выезд накладывают и по менее очевидным причинам, в том числе за отказ снести самовольную постройку по предписанию суда или в случае незаконного увольнения сотрудника работодателем и отказ принять его обратно, несмотря на судебное решение.

Срок подчеркнула, что наличие исполнительного листа станет основанием для запрета на выезд лишь в том случае, если документ будет проигнорирован в установленный для его добровольного исполнения период. Она добавила, что постановление об ограничении выезда обычно выносится на шесть месяцев, а затем оно продлевается или отменяется в зависимости от того, закрывает ли человек все свои обязательства. Уточняется, что, когда причина ограничений будет устранена, все запреты будут сняты приставом в автоматическом режиме.

Юрист отметила, что порой ограничения в перемещении бывают неправомерными. В таких случаях приставы не направляют постановление о возбуждении исполнительного производства и не дают должнику возможности добровольно погасить долг. При таких обстоятельствах запрет на выезд будет считаться незаконным, пишут «Известия».