Общество

Дорожники оперативно устранили размытие грунта под мостом в псковской деревне Яблонец

Дорожные службы оперативно устранили размытие грунта под мостом через реку Кебь в деревне Яблонец Псковского района, сообщили в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

Псковичи сообщили, что накануне сильные осадки привели к размытию грунта. Однако в короткий срок специалисты провели ремонтные работы, укрепив основание конструкции и предотвратив возможное падение полотна.

«Из-за обильных дождей насыпь под мостом через реку Кебь в д. Яблонец начала проседать. Но дорожники все быстро восстановили. Молодцы», - сообщил автор поста.