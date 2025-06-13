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Общество

Лаборатории стали чаще выявлять у россиян повышенный уровень сахара в крови

16.06.2025 09:00|ПсковКомментариев: 0

У каждого пятого пациента старше 18 лет повышен уровень глюкозы, сообщили аналитики проекта «Индекс Инвитро». Они обработали показатели обратившихся в медицинскую сеть в 2021–2024 годах.

«Количество проводимых исследований на протяжении этих лет увеличивалось. Так, в 2024 году тестов на определение глюкозы в крови было выполнено в общем итоге на 37% больше, чем в 2021 году», — отметили в «Инвитро».

В компании пояснили, что данные говорят о широкой распространенности нарушений углеводного обмена: это может быть преддиабет, сахарный диабет или транзиторная гипергликемия (временное повышение уровня глюкозы в крови, обычно вызванное сильным стрессом).

Рост числа таких результатов также отметили в лаборатории «Гемотест». Согласно их данным, гликированный гемоглобин, который сдают для ранней диагностики сахарного диабета и преддиабета, в 2024 году оказался выше нормы у 12,1% пациентов, инсулин выше нормы — у 13,1%.

В компании сообщили, что гликированный гемоглобин был выше нормы у 17,5% мужчин и 12,1% женщин.

«Инсулин выше нормы у 15,6% мужчин и 12,5% женщин. В 2024 году у сдавших анализ на уровень глюкозы показатель был выше нормы почти у 4%», — добавили в «Гемотесте».

При этом уточнялось, что у обратившихся за этим исследованием мужчин инсулин выше нормы у 4,2%, у женщин — у 2,7%, пишут «Известия».

За последние 20 лет количество пациентов с сахарным диабетом увеличилось более чем в два раза: с 2 млн до более 5 млн человек, в том числе за последние пять лет — более чем на 1 млн пациентов, говорится в исследовании «Эпидемиология и ключевые клинико-терапевтические показатели сахарного диабета в РФ в разрезе стратегических целей ВОЗ», опубликованное в начале 2025 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
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