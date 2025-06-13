Общество

На сдачу ЕГЭ в резервные дни зарегистрировались 94 тысячи человек

Резервные сроки сдачи ЕГЭ запланированы с 16 по 23 июня, на участие в экзаменах в эти дни зарегистрировано почти 94 тысяч человек, большинство из них - выпускники прошлых лет. Больше всего участников в резервные сроки зарегистрировано на экзамен по русскому языку, сообщили в Рособрнадзоре.

«На участие в экзаменах в резервные сроки зарегистрировано почти 94 тысяч человек, большинство из них - выпускники прошлых лет (более 55 тысяч человек). Экзамены пройдут в 2 438 ППЭ, которые откроются во всех регионах России и в образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы за рубежом», - говорится в сообщении.

Больше всего участников в резервные сроки зарегистрировано на ЕГЭ по русскому языку (более 35,8 тысячи человек), обществознанию (около 28,6 тысячи человек), профильной математике (более 25,6 тысячи человек), биологии (более 17 тысячи человек), физике (более 12,6 тысячи человек), информатике (около 12,3 тысячи человек), пишет ТАСС.

Отмечается, что в проведении экзаменов задействуют более 70 тысяч организаторов и около 7,4 тысячи общественных наблюдателей.

Резервные дни:

16 июня (понедельник) — география, литература, обществознание, физика;

17 июня (вторник) — русский язык;

18 июня (среда) — иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть), история, химия;

19 июня (четверг) — биология, иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (письменная часть), информатика;

20 июня (пятница) — ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;

23 июня (понедельник) — по всем учебным предметам.

Напомним, ранее Минпросвещения РФ проектом приказа установило минимальные баллы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2025/2026 учебный год.