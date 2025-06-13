Общество

Псковичам рассказали, как из умной колонки сделать домашний телефон

МТС представила возможность подключать к Яндекс Станциям отдельный номер телефона для совершения исходящих вызовов. Номер активируется онлайн, без физической сим-карты, и дает возможность всем членам семьи пользоваться умной колонкой как домашним телефоном, не используя свои основные мобильные номера.

Фотография: Freepik / автор jcomp

«В 2024 году мы впервые предоставили своим абонентам возможность совершать звонки через Яндекс Станцию. И мы видим востребованность этой функции – с момента запуска в общей сложности наши абоненты проговорили через умные колонки более 4 миллионов минут. Такие решения дают возможность совершенствовать телеком опыт наших пользователей и выводят базовые услуги сотовой связи на новый уровень. В наших планах стать технологической платформой, которая будет сопровождать наших абонентов и помогать им в решении повседневных задач», — комментирует генеральный директор ПАО «МТС» Инесса Галактионова.