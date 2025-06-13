МВД опровергло информацию о разработке нового дизайна паспорта России

Новый дизайн паспорта гражданина РФ не разрабатывается, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В СМИ и Telegram-каналах опубликована информация о новом дизайне паспорта гражданина Российской Федерации. В этой связи разъясняем, что указанные сообщения не соответствуют действительности», - сказала она.

Вместе с тем Министерством в рамках текущей работы прорабатываются вопросы совершенствования форм-фактора паспорта и усиления степени его защиты.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о разработке нового дизайна паспорта. По версии распространителей, цвет обложки документа планировали поменять на синий.