Общество

Мошенники стали обманывать россиян через «кружки» в Telegram

Мошенники стали обманывать россиян через «кружки» в Telegram от лица именинников: они взламывают аккаунт в мессенджере, записывают видео жертве якобы от лица именинника с просьбой перевести деньги.

Так, после дня рождения мошенник от лица девушки, которая устроила праздник, записал «кружок» ее подруге в мессенджере, скомпрометировав портрет и голос жертвы: в видео якобы подруга попросила перевести денег фотографу за работу в размере 20 тысяч рублей, сказав, что у нее не получается произвести денежную операцию.

Мошеннику удалось обмануть жертву - она начала переводить сумму, однако первые два банка отклонили операции как подозрительные. В свою очередь с третьей попытки - через другой банк - удалось произвести перевод. После подтверждения перевода, жертва зашла в переписку якобы с именинницей, однако она была удалена. В банке жертве сказали, что вернуть деньги не получится.

Руководитель направления исследования данных в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Аникин объяснил РИА Новости, что злоумышленники могут использовать различные схемы, но при этом большинство из них основано на методах социальной инженерии. К примеру, после взлома какого-либо аккаунта контактам жертвы направляют сообщения, связанные не только с общими темами предыдущих коммуникаций, которые мошенники могли «подглядеть» в переписках, но и с эмоциональным призывом – просьбой о помощи или приглашением воспользоваться выгодным предложением. Нередко для убедительности в таких ситуациях используются голосовые или видеоподделки, так называемые, дипфейки.

«Фактически можно говорить о том, что дипфейки становятся дополнительным инструментом в социальном инжиниринге при попытках финансовых краж. В будущем качество таких подделок будет совершенствоваться, технологии для их создания станут еще более доступными, поэтому проявлять осторожность при получении аудио и видеоконтента в социальных сетях и мессенджерах необходимо уже сейчас», - добавил он.

Чтобы снизить киберриски, эксперт порекомендовал пользователям всегда перепроверять, действительно ли человек (на записи голоса, на видео или на фото) тот, за кого себя выдает. Также стоит критически относиться к любым сообщениям, которые призывают к переводу денег, не переходить по ссылкам и не скачивать файлы из сомнительных переписок, использовать надежные защитные решения, которые не дадут перейти на фишинговую или скам-страницу, пишет РИА Новости.