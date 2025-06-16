Общество

Список проживших вместе 50 лет пар составляют в Великих Луках

Отдел ЗАГС администрации города Великие Луки проводит организационную работу по составлению списков супружеских пар, отмечающих пятидесятилетие совместной жизни, с последующим вручением памятной медали, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Данная работа проводится в соответствии с постановлением правительства Псковской области от 17.07.2024 № 259 «О юбилейной медали "50 лет совместной жизни"».

«Обращаем ваше внимание, что согласно пункту 13 Положения о юбилейной медали "50 лет совместной жизни", супружеским парам, заключившим брак за пределами города Великие Луки и вместе с тем постоянно проживающим на территории муниципалитета, необходимо обратиться в орган ЗАГС для заполнения соответствующего заявления о включении в список на вручение юбилейной медали не позднее, чем за 30 дней до даты наступления пятидесятилетия со дня государственной регистрации заключения брака», - предупредили в администрации.

В отдел ЗАГС для подачи заявления необходимо обратиться обоим супругам. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и свидетельство о заключении брака.

Телефон для получения консультации — 8(81153) 3-73-56.