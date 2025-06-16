Общество

Брифинг в пресс-центре ПЛН: Паника в вопросах и ответах

Очередной брифинг состоится в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 17 июня.

Мало кто об этом знает, но завтра будет отмечаться Международный день паники. Для чего надо было выделять такую дату в праздничном календаре, пусть даже и неофициальном? Есть ли тут что праздновать? Что такое паника и как ее распознать? Кто чаще всего подвержен паническим атакам? Какие приёмы помогают их «погасить»? Может ли человек сам себя вывести из этого состояния?

На эти и многие другие важные вопросы ответит психолог Сергей Калинин.

Начало брифинга - в 15.00. Как обычно, на RuTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.