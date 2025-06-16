Общество

ГД одобрила увеличение пособия по беременности студенткам

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об увеличении размера пособия для беременных студенток до 100% величины регионального прожиточного минимума независимо от факта получения стипендии.

Данное нововведение распространяется на студенток, обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что с 1 января 2025 года величина прожиточного минимума в целом по России для трудоспособного населения составляет 19 329 рублей.

В мае председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что Дума рассмотрит данный законопроект в приоритетном порядке, пишет РИА Новости.