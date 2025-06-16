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Общество

Доходы блогеров-иноагентов выросли втрое

18.06.2025 08:30|ПсковКомментариев: 0

Доходы российских блогеров, признанных иноагентами, выросли втрое в I квартале по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — с 37,8 млн до 117,4 млн рублей, сообщили в Ассоциации блогеров и агентств.

Сегодня такие инфлюенсеры используют обходные схемы: делают рекламу через посредников или используют нативную, которая не считается запрещенной, объяснили там. Иноагенты начали сотрудничать с зарубежными компаниями — рекламировать недвижимость, криптобиржи, медицинские услуги и обучение за границей.

«Контента у блогеров-иноагентов стало больше, цена на размещение рекламы при этом не сильно возросла, а то и уменьшилась», — уточнили в АБА.

Запрет рекламы у иноагентов фактически исключил их из легального российского рекламного рынка. Однако бренды, особенно иностранные и независимые, продолжают сотрудничество с блогерами, в том числе через посредников, аудитория — сохраняет лояльность, а сами блогеры — приспосабливаются, добавили там, пишут «Известия».

Управляющий партнер агентства цифровых коммуникаций Heads'made Ярослав Мешалкин считает, что блогеры-иноагенты стали менее разборчивыми, им пришлось брать на рекламу, в том числе и продукты, и сервисы, которые раньше они отвергали из-за репутационных рисков и законодательных ограничений.

По его мнению, это станет явным знаком для дальнейшего ужесточения регулирования.

Источник: Псковская Лента Новостей
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