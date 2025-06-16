Общество

Руководители органов власти Псковской области посетили ИК-4 и изучили производственные возможности

Руководители комитетов по труду и занятости, экономическому развитию и инвестиционной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, спорту и социальной защите посетили исправительную колонию №4 в Середке, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управлении Федеральной службы исполнения наказания России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

В ходе ознакомительной экскурсии гости узнали какими возможностями обладает одно из учреждений УИС региона.

В рамках визита представители исполнительной власти в сопровождении заместителя начальника пенитенциарного ведомства Андрея Одина и администрации колонии побывали на производственных участках, оценили ассортимент и качество выпускаемой продукции, ознакомились с технологическими процессами изготовления швейных изделий, осмотрели цеха металлообработки, участки по производству резинотехнических изделий и палочек для еды, провели дегустацию свежевыпеченного хлеба в пекарне учреждения.

В управлении отметили, на сегодняшний день в промышленной зоне ИК-4 созданы оптимальные условия для труда, существует возможность увеличения числа рабочих мест. В ходе экскурсии рассматривалась возможность взаимовыгодного сотрудничества, включая поддержку со стороны правительства региона. Встреча завершилась обоюдной заинтересованностью в этом и обсуждением конкретных предложений, представляющих взаимный интерес.