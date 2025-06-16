Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Михаилом Ведерниковым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Гость студии - губернатор Псковской области Михаил Ведерников. На этот раз ведущий Максим Костиков обсудит с ним не событийную повестку, а темы, особо актуальные в 2025 году. Напомним, этот год объявлен Годом защитника Отечества. Кроме того, в этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому сегодня будет уделено особое внимание вопросам патриотического воспитания.
Об этом и не только - в эфире.
Трансляция завершена