Общество

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Михаилом Ведерниковым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - губернатор Псковской области Михаил Ведерников. На этот раз ведущий Максим Костиков обсудит с ним не событийную повестку, а темы, особо актуальные в 2025 году. Напомним, этот год объявлен Годом защитника Отечества. Кроме того, в этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому сегодня будет уделено особое внимание вопросам патриотического воспитания.

О проекте «Открой для себя Псковскую область» - как он помогает показать регион с новой стороны.

О развитии туриндустрии и жизни за пределами больших городов.

О том, как историческая память и культурная работа влияют на сегодняшний день без излишнего пафоса.

О мерах безопасности, связанных с ограничением сотовой связи.

Об этом и не только - в эфире.

Трансляция завершена