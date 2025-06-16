Общество

Госдума отклонила проект об ограничении права ЦБ повышать ключевую ставку

Госдума отклонила в первом чтении законопроект, направленный на ограничение права Банка России повышать ключевую ставку.

Документ внесен группой депутатов из фракции «Справедливая Россия – За правду». Он обязывает Банк России с 1 января 2026 года согласовывать с Госдумой повышение ключевой ставки более чем на 100 базисных пунктов (1 процентный пункт), а также в случае, когда ее рост в полтора раза превышает размер годовой инфляции за предыдущий год.

Это позволит снизить вероятность чрезмерного воздействия негативных решений на экономику и создаст дополнительный механизм подотчетности за действиями ЦБ в целях учета мнений различных групп участников экономической системы, сказано в пояснительной записке. В ней также отмечается, что предлагаемые изменения предотвратят ситуации, когда чрезмерное ужесточение денежно-кредитной политики приводит к сокращению инвестиций, росту стоимости обслуживания долгов и снижению доступности финансовых ресурсов для предприятий и населения.

Однако против принятия законопроекта выступили правительство РФ и комитет Госдумы по финансовому рынку. Они обратили внимание, что данная законодательная инициатива не учитывает конституционно-правовой статус Банка России, который осуществляет свою основную функцию по защите и обеспечению устойчивости рубля независимо от органов государственной власти.

При этом комитет считает, что реализация предлагаемых в законопроекте новелл «нарушит принцип независимости Банка России, создав риск необоснованного вмешательства в его деятельность со стороны Государственной Думы». А кабмин допускает, что такие ограничения приведут к тому, что ЦБ «не сможет обеспечивать стабильность» финансового рынка России, в том числе в ситуациях, требующих оперативного принятия решений, пишет РИА Новости.