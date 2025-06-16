Общество

Сбер выявил свыше 200 сообществ мошенников, арендующих аккаунты для обзвонов

Мошенники арендуют за деньги аккаунты граждан для обзвонов и рассылки дипфейков. Об этом в преддверии Петербургского международного экономического форума сообщил зампредседателя правления «Сбера» Станислав Кузнецов.

«В 3,5 раза выросло число звонков через мессенджеры. Это связано с тем, что мошенники стали активно захватывать или создавать фейковые аккаунты для обзвонов, а также брать аккаунты в аренду. То есть под тем или иным предлогом, а иногда прямо заявляя о своем преступном намерении, злоумышленники предлагаю человеку несколько тысяч рублей за то, чтобы на несколько часов получить доступ к управлению его аккаунтом. Нам известно более 200 сообществ, которые занимаются этим видом преступления, и уже передали свои аккаунты в аренду преступникам более 105 тысяч человек, 80% из них — несовершеннолетние. Потом с этих аккаунтов совершаются рассылки по списку контактов или звонки, в том числе с использованием дипфейков», — приводит слова Кузнецова ТАСС.

Замглавы правления «Сбера» отметил, что банк внедрил в приложении «Сбербанк Онлайн» на Android бесплатный сервис «Определитель номера» для защиты россиян. «Он автоматически определяет и блокирует звонки злоумышленников по телефону и в мессенджерах, необходимо только активировать его там же в приложении. Это превентивная мера. В 2024 году сервис обработал больше миллиарда входящих вызовов. В январе — мае 2025 года сервис обработал на 30% больше звонков, чем за аналогичный период прошлого года, и мы видим его эффективность в выявлении попыток мошеннических звонков нашим клиентам», — отметил он.