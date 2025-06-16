Общество

МВД: Мошенники стали вербовать детей в компьютерных играх

Мошенники стали вовлекать детей в преступную деятельность через компьютерные игры. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил заместитель начальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов.

«Серьезная ситуация с детьми, они вовлекаются в преступные схемы, когда используют гаджеты для игр. Там их находят, там их вербуют и похищают деньги», - сказал он.

По словам Филиппова, мошенники толкают детей к хищению денежных средств с банковских карт родителей.

Заместитель начальника следственного департамента МВД России принял участие в сессии «Единый фронт: год коренного перелома в борьбе с мошенничеством», пишет ТАСС.