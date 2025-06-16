Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Что делать При укусе клеща
нейросети для предпринимателей
Псковская область 80-летие Победы
Господин Рейтингомер
Легкая кухня Ягодный пудинг
ПЛН 25 лет
Лев в клетке
ТОС инструкция применения
Конкурс на выложенный логотип ПЛН
Правила электробезопасности
Новая веха профсоюзов
Агростартапы Псковской области
Задержание ректора ПсковГУ
 
 
 
ещё Общество 16.06.2025 15:390 Прохладу и дожди принесет циклон на Северо-Запад 18.06.2025 21:200 Отдыхать без долгов призвали псковичей приставы 18.06.2025 21:050 МегаФон поможет в цифровой трансформации Новгородской области 18.06.2025 21:000 Псковская область присоединилась к Всероссийской акции «Безопасность детства» 18.06.2025 20:500 Сбер и компания LEGENDA заключили соглашение о партнерстве на ПМЭФ-2025 18.06.2025 20:250 МегаФон и Республика Тыва договорились о цифровизации региона
 
 
 
Самое популярное 11.06.2025 09:3910 Массовый технический сбой произошел у операторов в Псковской области 16.06.2025 14:233 Причину временного ограничения интернета назвал псковский губернатор 12.06.2025 10:440 Сбои в работе мобильного интернета продолжают фиксировать псковичи 11.06.2025 08:580 Уехавший на заработки в Псков житель Ленобласти был найден похороненным 17.06.2025 11:410 Суд не удовлетворил жалобу адвоката экс-ректора ПсковГУ на возбуждение уголовного дела
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

МегаФон и Республика Тыва договорились о цифровизации региона

18.06.2025 20:25|ПсковКомментариев: 0

Соглашение о расширении инфраструктуры связи на территории Тувы, развитии туризма и повышении безопасности в городской среде и сфере экономики заключили МегаФон и правительство Республики Тыва. Документ подписали генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и глава региона Владислав Ховалыг на площадке Петербургского международного экономического форума – 2025.

Ближайшие три года оператор при поддержке правительства Тувы продолжит увеличивать зону покрытия телеком-инфраструктуры в республике: связь и интернет МегаФона впервые появятся в малых труднодоступных населённых пунктах. Кроме того, для повышения качества и надежности сети будут проложены новые волоконно-оптические линии связи, развернуты дополнительные слои LTE, а при необходимости, в отдаленных районах будут задействованы спутниковые каналы связи.

Соглашение также предполагает внедрение новых цифровых решений в различных отраслях экономики, в сфере безопасности и комфорта городской среды. Возможности аналитических инструментов big data МегаФона помогут в развитии туристической инфраструктуры республики.

«Постоянно растущий спрос на качественную связь и быстрый интернет в любом уголке страны бросает МегаФону вызов, поэтому мы продолжаем строить базовые станции и модернизировать существующее телеком-оборудование даже на самых удалённых территориях. Тува – регион с уникальной национальной культурой, красивой самобытной природой и интересной историей, поэтому он так привлекает туристов со всей страны. Наша задача сделать пребывание путешественников в любой точке республики комфортным и безопасным, а возможности big data помогут региональным властям эффективно развивать туризм и укреплять экономику. Уверен, что благодаря партнерству с правительством мы сможем добиться успехов в реализации всех поставленных задач», — комментирует генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

«Мы заинтересованы в технологической трансформации региона, которая позволит улучшить качество жизни граждан и создать новые возможности для развития экономики. Сегодня мы закрепили договоренности о сотрудничестве на ближайшие три года с МегаФоном — одним из самых популярных операторов связи в нашей республике. В первую очередь соглашение направлено на совместное развитие информационно-телекоммуникационных технологий и цифровизацию региона. Правительство, в свою очередь, будет оказывать консультационную поддержку и содействовать в реализации пилотных проектов. Мы активно сотрудничаем и с другими операторами связи, ведь наличие мобильного интернета помогает жителям Тувы оперативно и комфортно решать многие вопросы, не выходя из дома», — прокомментировал глава Республики Тыва Владислав Ховалыг.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Должны ли сообщать людям о причинах и сроках отключения мобильного интернета и связи?
В опросе приняло участие 177 человек
18.06.2025, 21:500 Развитие муниципального сотрудничества обсудили главы Псковского и Тосненского районов 18.06.2025, 21:400 Псковские газовики знакомят школьников с правилами газовой безопасности на летних каникулах 18.06.2025, 21:340 Теннисные столы Школе адаптивного спорта Псковской области передал Юрий Сорокин 18.06.2025, 21:300 На участке трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 18 июня
18.06.2025, 21:200 Отдыхать без долгов призвали псковичей приставы 18.06.2025, 21:160 Тройное ДТП на Коммунальной в Пскове произошло при выполнении левого поворота. ФОТО 18.06.2025, 21:050 МегаФон поможет в цифровой трансформации Новгородской области 18.06.2025, 21:000 Псковская область присоединилась к Всероссийской акции «Безопасность детства»
18.06.2025, 20:500 Сбер и компания LEGENDA заключили соглашение о партнерстве на ПМЭФ-2025 18.06.2025, 20:400 «Солнышки» из пушкиногорской школы побывали на музейном занятии в «Михайловском». ФОТО 18.06.2025, 20:300 Жителя Беларуси осудили за попытку дачи взятки замначальника МАПП «Убылинка» 18.06.2025, 20:250 МегаФон и Республика Тыва договорились о цифровизации региона
18.06.2025, 20:200 Подвесную скамейку починили на набережной в Пскове 18.06.2025, 20:100 Сбер и ООО «Смарт Констракшн Ворлд» заключили на ПМЭФ-2025 соглашение о намерении развития сотрудничества 18.06.2025, 20:000 Михаил Ведерников: Историческое наследие Псковской области надо развивать более системно и методично 18.06.2025, 19:500 Еще 24 млн рублей из федерального бюджета привлекли псковские НКО на социально значимые проекты
18.06.2025, 19:300 Псковичей приглашают к участию в конкурсе «Профи среди любителей» 18.06.2025, 19:290 Сбер и город-спутник Южный заключили на ПМЭФ-2025 новое соглашение о сотрудничестве 18.06.2025, 19:250 Все проекты я пропускаю через себя - Михаил Ведерников о мероприятиях к 80-летию Великой Победы 18.06.2025, 19:100 Психолог рассказал, как бороться со скандалистами в очередях
18.06.2025, 18:540 Михаил Ведерников: «Дружина» - хороший пример для всех псковичей 18.06.2025, 18:500 Объединение СОЦПРОФ принимает участие в ПМЭФ-2025 18.06.2025, 18:330 Избирательная кампания 2025 года стартовала в Псковской области 18.06.2025, 18:290 «Зверьё моё»: Спаниели на службе в полиции 
18.06.2025, 18:250 Т1: Отечественные ритейлеры в ближайшие два года будут шире использовать ИИ 18.06.2025, 18:160 Псковичку будут судить за попытку убить сожителя 18.06.2025, 17:550 Пушкиногорская прокуратура восстановила право участника СВО на пользование счетом 18.06.2025, 17:521 Михаил Ведерников объяснил, зачем в Пскове проводят фестиваль «Виноград»
18.06.2025, 17:510 Новые аксессуары появились в Псковском музее-заповеднике 18.06.2025, 17:492 Прокуратура выявила нарушения при защите железнодорожного моста в Пскове 18.06.2025, 17:420 «Беседка»: На экскурсию с музеем! ВИДЕО 18.06.2025, 17:400 АПК имеет большой потенциал для роста в ближайшие годы — Сбер
18.06.2025, 17:370 Виват академия! 18.06.2025, 17:370 МВД: Мошенники стали вербовать детей в компьютерных играх 18.06.2025, 17:360 Горводоканал продолжает работы по ликвидации подтоплений улиц Пскова 18.06.2025, 17:310 У лебедей-шипунов и Лысух в Изборске появилось потомство
18.06.2025, 17:300 Т1: Ответственность за внедрение ИИ выходит за пределы ИТ-подразделений 18.06.2025, 17:290 Со 100-летним юбилеем поздравили ветерана труда в Бежаницком округе 18.06.2025, 17:250 На трассе в Островском районе идут работы по фрезерованию покрытия 18.06.2025, 17:220 Потери россиян от онлайн-мошенничества снизились вдвое — ВТБ 
18.06.2025, 17:210 С ходом ремонтных работ в Палкинской школе ознакомился Виктор Остренко 18.06.2025, 17:180 Сообщать о фактах самовольного размещения линий связи на опорах ЛЭП призвали псковичей  18.06.2025, 17:080 «Луки-Энергия» сыграет с «Космосом» из Долгопрудного 18.06.2025, 17:050 До +20 градусов и грозы прогнозируют в Псковской области 19 июня
18.06.2025, 17:040 Сбер поможет предпринимателям заключать контракты с государством 18.06.2025, 17:030 «Собственной персоной»: Михаил Ведерников о продвижении региона, патриотической работе, туриндустрии и мобильном интернете. ВИДЕО 18.06.2025, 17:020 В Пскове определены три общественных пространства для благоустройства в 2026 году 18.06.2025, 16:560 Фотофакт: Набережная реки Великой в Пскове заросла травой
18.06.2025, 16:500 Победителей трех конкурсов к 25-летию издания наградили в пресс-центре ПЛН 18.06.2025, 16:400 Каждый второй заемщик с рыночной ипотекой стремится погасить ее досрочно — ВТБ 18.06.2025, 16:370 Псковичей приглашают в путешествие по усадьбе Римского-Корсакова 18.06.2025, 16:340 Псковские спортсмены завоевали медали на «Народных играх ГТО»
18.06.2025, 16:310 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 18 июня 18.06.2025, 16:260 18-летнего жителя Пустошкинского района наказали за серию наркопреступлений 18.06.2025, 16:150 Елена Матин: Несправедливо, что в Печорах туристы посещают в основном только монастырь 18.06.2025, 16:020 Сбер выявил свыше 200 сообществ мошенников, арендующих аккаунты для обзвонов
18.06.2025, 15:590 Великолучанин погасил долг по налогам в 10,5 млн рублей после ареста земельного участка 18.06.2025, 15:470 Более 200 подписей собрали жители псковского Любятово для обустройства детской площадки 18.06.2025, 15:390 Строительство газопровода началось в псковской деревне Латышево 18.06.2025, 15:380 Гостей фестиваля «Довмонт Псковский» порадуют живой музыкой в стиле фолк-рок
18.06.2025, 15:200 Стихийная свалка образовалась возле Гдова 18.06.2025, 15:170 Акция «Зажги свечу памяти» состоится в Пскове 20 июня 18.06.2025, 15:070 Госдума отклонила проект об ограничении права ЦБ повышать ключевую ставку 18.06.2025, 14:490 Аналитики рассказали, где зарплаты растут быстрее в 2025 году в Псковской области
18.06.2025, 14:350 Поток туристов в Псковскую область обгоняет инфраструктурные возможности — губернатор 18.06.2025, 14:290 Госдума приняла закон о запрете вывесок на иностранном языке 18.06.2025, 14:220 Псковский музей предлагает более 50 программ для посетителей всех возрастов 18.06.2025, 14:140 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: А на ночь вам отключат интернет...
18.06.2025, 14:140 Принять участие в конкурсе «Город в деталях: живое наследие» предлагают псковичам 18.06.2025, 13:520 Работа с соотечественниками в Псковской области выстроена адресно — губернатор 18.06.2025, 13:480 Стартовала регистрация на мероприятия ко Дню молодежи в Пскове 18.06.2025, 13:440 Елена Матин: Мы следим за тем, чтобы наши экскурсоводы не рассказывали чушь
18.06.2025, 13:380 Псковская компания вошла в топ-100 всероссийского рейтинга «Индекс дела» 18.06.2025, 13:350 В Пскове прошла акция «Каникулы с Общественным советом» 18.06.2025, 13:260 Форум «Псковская область: место, где хочется жить» станет ежегодным 18.06.2025, 13:230 Псковский музей провел более 5 тысяч экскурсий за прошлый год
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru