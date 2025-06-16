Общество

Глава Рособнадзора: ЕГЭ не будет отменен в 2026 году

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2026 году состоится и не будет отменен, сообщил на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Попытки отменить были, наверное, и будут дальше, но они все время не поддерживаются. Школьники могут быть уверены в том, что выпускной экзамен (в 2026 году – ред.) будет», – сказал руководитель ведомства, пишет РИА Новости.

Он добавил, что на сегодняшний день модель ЕГЭ одна из самых объективных и содержательных по сравнению с остальным миром.

Петербургский международный экономический форум проходит 18–21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».